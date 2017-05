Aveiro/ Praça do Rossio: "Maioria das pessoas são favoráveis" - Ribau Esteves, presidente da Câmara

O presidente da Câmara de Aveiro acredita que a transformação do jardim do Rossio numa praça com estacionamento subterrâneo é bem vista pela generalidade dos munícipes. Embora "sem ter estatísticas", Ribau Esteves mostra-se convencido que o projeto incluído no Plano Estratégico para o Desenvolvimento Urbano da Cidade de Aveiro (PEDUCA) tem boa recetividade. "A maioria das pessoas são favoráveis", declarou. O edil falava ontem à tarde na reunião pública do executivo, em Santa Joana, durante o período aberto aberto à participação dos munícipes. A Câmara decidiu abrir um concurso de ideias para a requalificação do Rossio, tido como a ´sala de visitas´ da cidade. No âmbito do PEDUCA, a intervenção abrangendo a zona dos canais urbanos / ponte S. João e Rossio / ponte praça tem previsto uma dotação de 1,7 milhões de euros para criar um espaço público polivalente tipo "praça central", com áreas de estacionamento. Ribau Esteves não aceita a crítica de ausência de debate em torno do projeto. "Não temos défice de informação, vemos gente que fala nisso e propostas ? Zero. Temos muita participação, a maior parte não dá notícia disso", referiu. O presidente respondia a uma intervenção de Rui Igreja, da associação Ciclaveiro, que renovou as críticas pela falta de discussão pública e dificuldade em conhecer os planos do PEDUCA. Ribau Esteves adiantou que um dos grandes debates em curso prende-se com a intervenção na Avenida Lourenço Peixinho, tendo motivado sessões de trabalho intensas com técnicos da Universidade de Aveiro, que estiveram envolvidos num estudo de requalificação encomendado pela Câmara anterior, e a direcão da Associação Comercial de Aveiro.