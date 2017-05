O Supremo Tribunal de Justiça (STJ) confirmou, a 20 de abril passado, "integralmente", a pena única de nove anos de prisão aplicada pelo Tribunal da Feira a um indivídio que respondeu por uma série de episódios envolvendo maus tratos da companheira.



O condenado foi julgado por homicídio qualificado na forma tentada (não punível), violência doméstica, ofensa à integridade física grave qualificada, detenção ilegal de arma, ofensa à integridade física simples e violação de domicílio.



Segundo explica uma nota de imprensa da Procuradoria Distrital do Porto do Ministério Público, os factos ocorreram entre 18 de maio de 2015 e 10 de agosto seguinte, em Argoncilhe, Santa Maria da Feira.



"Na sua génese esteve o anúncio por parte da vítima, companheira do arguido há cerca de cinco anos, de que queria fazer cessar a relação de união de facto que mantinham. Inconformado com esta decisão, o arguido iniciou uma perseguição diária à companheira, passou a ameaça-la de morte e a enviar-lhe sms de cariz insultuoso e ameaçador".



Em duas ocasiões usou uma arma de fogo para atingir a vítima, acabando por, no dia 10 de agosto, após lhe ter feito uma espera, a atingir com dois tiros, apesar de ter feito 3 disparos. Um dos projéteis alojou-se na anca e, decorrido mais de um ano, a ofendida não está curada do ponto de vista psiquiátrico, tomando doses elevadas de medicamentos, relata a Procuradoria Distrital.



O arguido aguardou o julgamento e a decisão do STJ em prisão preventiva.