Trofa Saúde Hospital instala-se no 8ª Avenida, em São João da Madeira 11 mai 2017, 14:34 O 8ª Avenida, em São João da Madeira, vai receber, a partir de 15 de maio, a nova unidade hospitalar do Trofa Saúde Hospital, o maior operador privado de cuidados de saúde na região norte do país.



"Esta abertura, vem reforçar a aposta do Centro no alargamento da sua oferta de lojas e serviços, procurando sempre ir ao encontro das necessidades e exigências dos seus visitantes", refere um comunicado do centro comercial.



Dividido por dois pisos, o novo hospital irá disponibilizar atendimento Urgente (adulto e pediátrico), consulta externa com mais de 30 especialidades, Medicina Dentária (Implantologia, Ortodontia, Endodontia, entre outras), Análises clínicas com acordo SNS (P1), Radiologia com TAC, Ressonância Magnética, Ecografia, Raio-X, Mamografia e Ortopantomografia, Fisioterapia com ginásio e hidroterapia, cirurgia de ambulatório, Gastrentorologia e exames de diagnóstico e terapêutica (prova de esforço, electrocardiograma, entre outros). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

