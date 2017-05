O Hospital S. Miguel, em Oliveira de Azeméis, vai receber um investimento de 100 mil euros para obras de requalificação do edifício.



O início dos trabalhos está marcado para a próxima segunda-feira, abrangendo a impermeabilização dos telhados para acabar com as infiltrações de água que afetam o funcionamento de vários serviços hospitalares.



A zona pediátrica, onde decorrem obras, é apenas uma das melhorias em curso sendo intenção dos responsáveis do hospital transferir para outro local a zona de exames radiológicos, atualmente de difícil acesso, bem como proceder à substituição de piso e pintura na zona da urgência. O armazém clínico é outra área a necessitar de intervenção.



Isidro Figueiredo, presidente da Câmara local, reuniu recentemente com o secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Fernando Araújo, tendo obtido garantias empenho do Governo em "revitalizar os serviços que o hospital".



Assim como a abertura de processos de recrutamento, de modo a aumentar a eficácia nos internamentos e no serviço de urgência.



O hospital S. Miguel serve mais de 100 mil utentes dos concelhos de Oliveira de Azeméis, Arouca e Vale de Cambra.