Ruas de sentido único motivam queixas em Santa Joana 11 mai 2017, 10:50 O presidente da Câmara de Aveiro comprometeu-se ontem a analisar as queixas de moradores de vários lugares da freguesia de Santa Joana que contestam o esquema de sinalização em vigor desde o início do ano. Ribau Esteves, que falava no período aberto à participação dos munícipes na reunião pública realizada em Santa Joana, lembrou que as alterações foram estudadas "profundamente", envolvendo a Junta, residentes e empresas que solicitaram mudanças no trânsito. Mesmo assim, mostrou abertura para analisar "o que está bem e o que está mal, cuidando melhor" dos interesses das várias partes. Uma moradora, comerciante na rua de São Brás, deu conta das reclamações que motivaram um abaixo assinado. "Estamos a ter muitos prejuízos, as pessoas não têm onde parar e somos obrigados a dar voltas de cinco ou seis quilómetros às voltas pela freguesia devido aos sentidos únicos, outros fazem marcha atrás para evitar o transtorno. É só estradas em sentido único", explicou, exigindo que seja retomada a sinalização anterior. Um outro morador alertou também para o aumento da insegurança rodoviária com as mudanças feitas na circulação do trânsito. "Já tive dois arrepios num cruzamento da rua Principal e travessa de São Brás, sei que vou ter ali um acidente", afirmou. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

