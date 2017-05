O executivo camarário deliberou, esta quarta-feira, adjudicar o concurso público para a realização da nova empreitada de pavimentações.



As obras têm como custo cerca de 311.961 euros e um prazo de execução de quatro meses.



A nova empreitada irá intervir em dez arruamentos: Rua do Beco e do Carocho (em Aradas); Rua do Cabeço da Póvoa, Rua de S. Julião e de Santo André (em Cacia); Rua do Cócaro (em Santa Joana); Rua General Costa Cascais (parte), Travessa da Fonte de Cima, Rua da Fonte e Rua Condessa de Taboeira (em Esgueira); Rua da Escola (em Horta); Rua da Cumieira de Cima (em Póvoa do Valado).



O executivo aprovou ainda a qualificação da Ponte de São João, agora com a adjudicação do concurso público urgente.



A obra foi entregue por 602.186 euros e prazo de execução de cinco meses. O processo segue para assinatura de contrato e Visto pelo Tribunal de Contas.