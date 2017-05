Andebol / Primeira divisão: Avanca confirma favoritismo 11 mai 2017, 00:24 Em jogo antecipado da 11ª jornada do fase final do Grupo B, o AA Avanca confirmou o favoritismo no jogo com o AA São Mamede e segue isolado na liderança do Grupo B. Com um excelente início de jogo (0-4), o AA Avanca assumiu o comando do marcador desde o primeiro minuto, numa vantagem que se manteve durante toda a partida (ler artigo). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

