Aveiro: Presidente da Câmara admite ajustamento das regras de demolição de prédios degradados 11 mai 2017, 00:01 O risco de derrocada da antiga pensão Barros, na rua João de Moura, junto à antiga estação da CP, que motivou a demolição parcial recentemente, sucedeu numa altura em que o proprietário tinha renovado junto da Câmara os seus propósitos, já antigos, de avançar com o projeto imobiliário para a zona.



"O mau estado do edifício foi mais rápido, houve um desabamento da parte central do telhado e, felizmente, não chegou ao nível do chão, porque fez-se uma obra há alguns anos, colocando uma placa nova. Caso contrário, a fachada tinha caído toda", informou o presidente da Câmara durante a reunião pública do executivo realizada esta quarta-feira à tarde em Santa Joana.



"Quem passou lá viu certamente o embarrigamento da fachada. Podia ter causado dano grave numa zona muito frequentada", acrescentou o edil. A resposta surgiu na sequência de uma chamada de atenção do vereador Manuel Oliveira de Sousa que quis saber se o edifício em causa estava "referenciado" e importância do cadastro. "Torna-se evidente que podemos correr riscos nos futuro", alertou o eleito socialista. O vereador questionou também "a viabilidade" de apoio autárquico a proprietários sem condições financeiras de resolver outro problema, existente sobretudo nas freguesias rurais, que diz respeito à desmatação obrigatória numa faixa de segurança junto a habitações para prevenir fogos florestais.



Segundo esclareceu ainda Ribau Esteves, "o privado tem responsabilidade legal de cuidar do que é seu", ao ponto de ter como prazo máximo oito anos para garantir a segurança das construções, nomeadamente para quem usa o domínio público. Por isso, a Câmara faz uma campanha de sensibilização de proprietários e mesmo obras cautelares ou demolição para reduzir os riscos em prédios devolutos, incluindo várias nas freguesias, como é o caso de Eixo.



"Depois há aqui um pormenor, quando são as pessoas a terem a iniciativa pagam uma taxa, quando é a Câmara a ordenar não. Temos de rever isto, porque não é exactamente bom. Obviamente o que interessa é cuidar da demolição, mas é importante que os cidadãos tenham a iniciativa", explicou Ribau Esteves, admitindo "alguns ajustamentos" a realizar. Quanto ao apoio das Juntas a cidadãos que necessitam de limpar os terrenos florestais, o autarca disse que "é ilegal". Em casos de não serem connhecidos os proprietários, podem ser acionados mecanismos, ainda que de alguma complexidade, para fazer os trabalhos e depois apresentar a conta. "Somos das poucas Câmaras que sensibiliza e pressiona, com três a quatro centenas de notificações por ano, para as pessoas cumprirem. Em regra, atuam em conformidade, limpando os terrenos", adiantou Ribau Esteves Notícias Relaccionadas 01 mai 2017, 21:31 Aveiro: Ameaça de derrocada da antiga pensão Barros levou a cortar trânsito 04 mai 2017, 13:16 Aveiro: Demolição parcial da antiga pensão Barros decorreu com moradora em prédio contíguo Classifique esta notícia: Sem classificação

