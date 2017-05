A Câmara foi oficiada, formalmente, a não utilizar a expressão "Visit Aveiro" pela empresa que detém aquela marca registada desde há alguns meses.



Depois de um primeiro contacto por e-mail, e não tendo obtido resposta, seguiu, no início da semana, uma carta registada a pedir a correção.



O município passou a utilizar a expressão ´Visit Aveiro´, nomeadamente através do Facebook, após a abertura do novo posto de atendimento a turistas e museus, instalado no Museu da Cidade.



A empresa queixosa entende que está a ser usada uma marca igual ou semelhante para os mesmos produtos ou afins, já que explora um site na internet com a designação em causa, entendendo, por isso, que deve acautelar os seus interesses. E apesar do reparo, espera, futuramente contar com a Câmara entre os seus parceiros.



Edil alega que não é uso comercial O presidente da Câmara de Aveiro informou aguardar pelo conhecimento da carta, mas ressalta que "a expressão em causa não tem nada a ver com a nossa operação de marketing, nem existe".



"Nas aplicações que vamos ter, nomeadamente através da Internet, isso será claro, não vai aparecer. Não aparece na imagem do nova município, como acontece com ´Buga´, Ovos Moles´, ´Universidade´ ou ´Moliceiros´. O ´Visit Aveiro´ foi uma expressão que colocamos como forma de convite, se a empresa entender que é compatível muito bem", referiu Ribau Esteves.



"A nossa frase chave é ´Aveiro - Terra com Horizonte´, o que estaria errado era usar a marca comercialmente fazendo de conta que não estava registada, isso não surge na nossa operação. Vamos explicar", acrescentou o edil, mostrando-se disposto a substituir a expressão "se houver alguma questão impeditiva".