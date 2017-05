Manuel Oliveira de Sousa, vereador do PS, defendeu um novo figurino para as festas da cidade, nomeadamente com mais proximidade às freguesias e a participação dos eleitos da Assembleia Municipal de Aveiro na sessão solene.

O eleito socialista aproveitou a reunião pública de executivo para propor "a extensão às freguesias" do programa do Dia do Município, em que é evocada a padroeira Santa Joana, em que "todo o município sinta as festas, para além da cidade, com envolvência das freguesias", se bem que este ano, ressalvou, "vai a São Jacinto e até a fora do municipio".

"Queremos mais município e se possível considerar no futuro abrir um espaço à participação das bancadas da Assembleia Municipal, como também vão sentindo o concelho", disse o candidato do PS à Câmara.

Na resposta, o presidente do município referiu que não seria adequado alterar o modelo de comemoração do feriado em fim de mandato, depois de ter sido reposta a sessão solene substituída por uma gala, deixando em aberto mudanças de figurino no futuro.

Ribau Esteves fez notar que o programa de eventos tem ações culturais "dos quatro cantos" do concelho, incluindo um evento de rua na marginal de São Jacinto. Mas apontou um "erro geográfico" na referência à presença do navio treino de mar Creoula acostado no terminal sul, que é território aveirense.

O executivo deliberou, entretanto, aprovar as distinções honoríficas do dia da cidade. Manuel Assunção, reitor da Universidade de Aveiro (medalha de mérito em ouro), empresa Renault de Cacia e o aveirense Norberto Correia, ex-chefe nacional do Corpo Nacional de Escutas (ambos medalhas de mérito em prata)

A vereadora Paula Urbano, do PS, deixou um lamento pelo facto da oposição não ter sido ouvida e questionou os graus das distinções. "Estranhamos que a proposta não tenha sido articulada, a presidência devia acautelar o risco de não haver unanimidade", disse. Notou ainda que três anteriores Reitores da Universidade de Aveiro foram distinguidos por três diferentes presidentes com medalhas de prata. "Ficamos sem saber os critérios, quando devia haver coerência", afirmou a vereadora.

Rita Encarnação, eleita independente, lembrou, por sua vez, que a questão do consenso prévio tinha sido suscitada no ano anteiror. "É uma distinção municipal não do executivo. Não tem a ver com as pessoas distinguidas", disse, lamentando que as propostas tenham sido divulgadas antes da votação na Câmara.

Ribau Esteves lembrou que a escolha dos homenageados motivava em anos anteriores alguma consensualização. "Conversava com o ex-vereador Eduardo Feio sobre as medalhas, ninguém partilhou ideias desta vez. Se tivessem apresentado uma proposta, podíamos ter falado", disse.

O edil entende que as escolhas são "tão óbvias" que não esperava reticências. Sobre a medalha de ouro a Manuel Assunção, referiu que nãompode ser comparado com decisões anteirores, porque o regulamento é diferente.

"Condecoramos um Reitor em funções. Anteriormente não foi assim e era a medalha de prata do município. O regulamento hoje é diferente. É errado comparar limiarmente as medalhas. Estamos a condecorar o professor Manuel Assunção. Este reitor vai deixar funções e fez connosco um trabalho de cooperação extraordinário, que não existia", justificou.

O escrutínio ditou unanimidade nas medalhas para a Renault e Norberto Correira. A proposta do Reitor teve uma abstenção.