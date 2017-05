Autoridade da Mobilidade e dos Transportes destaca contributo do Porto de Aveiro para aumento da carga portuária do país 10 mai 2017, 16:28 Segundo o relatório da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT), "o porto de Sines continua a constituir o principal impulsionador do crescente movimento de carga no sistema portuário do continente, observando neste período uma variação de 19,2%".



O documento sublinha, no entanto, a contribuição do porto de Aveiro, que apresentou nos primeiros três meses do ano um acréscimo de 18% (ler artigo). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

