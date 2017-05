A Unidade de Controlo Costeiro da GNR apreendeu ontem, cerca 1360 quilos de crustáceos (caranguejo mouro), nas imediações da cidade de Ovar, com o valor presumível de 6817 euros.



"No âmbito de uma ação de fiscalização a viaturas de transporte de pescado, foi abordada uma viatura ligeira de mercadorias que continha no seu interior os crustáceos em apreço sem que o seu condutor se fizesse acompanhar de qualquer documento que comprovasse a sua passagem em lota", refere um comunicado da Guarda.



Os crustáceos seriam apreendidos por não cumprirem as medidas regulamentares para serem comercializados/transportados. E depois devolvidos ao habitat natural.



O condutor da viatura identificado, refere a GNR que atuou com elementos do Destacamento de Controlo Costeiro.