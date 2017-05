Ladrão apanhado pela PSP depois de arrombar caixa registadora com colher de trolha e sacho 10 mai 2017, 15:52 A PSP de Aveiro deteve pelas 4:50 de ontem um homem, de 48 anos, desempregado, por furto no interior de um estabelecimento de restauração e bebidas numa das freguesias da cidade.



Após ter soado o alarme instalado no estabelecimento, o proprietário informou a polícia que chegou a tempo de interceptar o ladrão no local.



Para cometer o crime, o indivíduo partiu os vidros de duas portas, entrou e danificou a caixa registadora com o auxílio de uma colher de trolha e um sacho. Acabaria por retirar 50 euros.



"Foram-lhe apreendidas as referidas ferramentas e recuperado o dinheiro que havia sido furtado", adianta a PSP.



O indivíduo está referenciado por suspeita da prática de crimes da mesma natureza, posse de arma proibida, agressão e ameaça. Ficou notificado para comparecer no Tribunal de Aveiro.

