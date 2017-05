Julgamentos voltaram ao reaberto tribunal de Sever do Vouga 10 mai 2017, 15:34 O tribunal de Sever do Vouga recebe esta semana os primeiros julgamentos após a reabertura da sala de audiências.



Filipe Neto Brandão, deputado do PS, mostrou satisfação através do seu Facebook. "É com alegria que constato que aquilo que então prometemos é, desde ontem, uma realidade. Parabéns a Sever do Vouga e parabéns ao XXI Governo", escreve.



O eleito socialista lembra que o anterior Governo PSD/CDS havia encerrado o tribunal e o atual decidiu reabri-lo. "A solidariedade e coesão territoriais não podem ser palavras vãs para o exercício de políticas públicas. Congratulo-me, pois, com este regresso da função jurisdicional do Estado a um território do interior do distrito de Aveiro de onde nunca se deveria ter retirado", refere o parlamentar do círculo distrital de Aveiro.



Filipe Neto Brandão sublinha que o PS cumpriu a promessa feita em Sever do Vouga durante uma visita na companhia de Pedro Nuno Santos, atual Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares.

