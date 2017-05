Penas de cadeia para grupo que traficava aos ´meios quilos´ de droga 10 mai 2017, 12:01 Dois dos sete indivíduos julgados no Tribunal de Aveiro por tráfico de droga viram-lhes ser aplicadas penas efetivas esta quarta-feira, no Tribunal de Aveiro. Os principais acusados receberam penas de cinco anos e 10 meses e cinco anos e cinco meses. Ambos encontram-se em prisão preventiva. As restantes penas variam entre três anos e três meses e quatro anos e oito meses. O grupo, com idades dos 24 aos 64 anos anos, esteve muito ativo no tráfico de haxixe, sobretudo, e cocaína, na região, pelo menos desde fins de setembro de 2015, em especial nos concelhos de Águeda, Oliveira do Bairro, Albergaria-A-Velha, Ílhavo e Feira com "lucros económicos". "Todos os arguidos praticaram atos que se enquandram no tráfico de droga, a questão que se coloca é a gravidade do envolvimento de cada um", referiu o juiz presidente na leitura do acórdão para justificar que três dos acusados sejam condenados por tráfico de menor gravidade. Três dos quatro dos arguidos também acusados por posse de armas proibidas (armas de fogo, armas brancas e munições) foram condenados, tendo sido feito o respetivo cúmulo de penas. "Compreendemos o desagrado de alguns defensores e arguidos, mas se reflectirem bem chegarão à conclusão que não foi assim tão mau", referiu em jeito de comentário o juiz presidente, admitindo que a prova realizada em julgamento foi além da que estava apresentada na acusação. "Tínhamos o deve de fazer alterações, caso contrário seria um processo em sentido figurado", referiu. Um dos condenados a prisão efetiva pediu a palavra no final, tendo-se insurgido contra a medida da pena. "É injusto, estou há um ano e quatro meses preso. Sou primário, quando sair como vou sustentar a minha família ? Terei de voltar a traficar droga", disse. Escutas foram determinantes Aquando das buscas domiciliárias e a viaturas realizadas pela Polícia Judiciária de Aveiro, em janeiro de 2016, três indivíduos tinham na sua posse quantidades elevadas de haxixe, nomeadamente meio quilo cada. Vigilâncias e escutas feitas a arguidos detetaram diversas vendas de placas de haxixe, em alguns casos também com quantidades a rondar as 500 gramas, a outros revendedores. No início do julgamento, dois arguidos aceitaram falar. Um serralheiro de 34 anos, de Grijó, atualmente detido em preventiva, negou que se dedicasse ao tráfico, justificando a posse de meio quilo em casa como sendo para consumo. "Nunca vendi droga, o que tinha comprei na Ribeira a um marroquino por um bom preço, 300 euros", disse. A acusação imputa-lhe a venda de haxixe ao segundo arguido detido, M.Santos, de Mozelos, que negou, apesar de assumir que mantinha uma relação de amizade. Um jardineiro de Águeda de 56 anos, apanhado com meio quilo de haxixe no carro, em Albergaria-A-Velha, assumiu que comprou a droga a M.Santos, mas também negou o tráfico."Não vendia, dispensava a dois ou três amigos que também me ajudavam", referiu, confessando a compra em três ocasiões de um quilo e meio, divididos em partes iguais, em curto período. Segundo a acusação, um trio de arguidos residentes em Oiã, Albergaria-A-Velha e Oliveira de Azeméis teve grande influência no tráfico na região, entregando diretamente a droga a consumidores que os procuravam perto de casa. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)