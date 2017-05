Aveiro PME empreendor procura ideias de negócio 09 mai 2017, 23:43 Além do concurso de ideias, prevê-se a instalação do Balcão de Atendimento ao Empreendedor e uma Bolsa de Mentores Empresariais. "Tem uma ideia de negócio e quer pô-la em prática? Esta é a sua Oportunidade!". O desafio é lançado pelo programa Aveiro PME Empreendedor (APE).



O concurso de ideias aceita candidaturas até ao final do mês. Um júri será encarregado, depois, por "avaliar e seleccionar ideias com potencial de criação do próprio emprego, negócio ou empresa".



O Programa APE resulta de um projeto apresentado pela Asssociação Industrial do Distrito de Aveiro (AIDA) ao Programa Operacional do Centro, sendo, cofinanciado pelo FEDER através do CENTRO 2020.



A iniciativa, explica a entidade promotora, "tem como objectivo a mobilização de empreendedores e a selecção de projectos com maior potencial de criação de empresa".



As três melhores ideias/projectos beneficiarão de horas de consultoria especializada em áreas de Gestão, após constituição da empresa.



O Programa APE termina em dezembro deste ano, esperando dar um contributo para "incrementar os níveis de empreendedorismo e de inovação" através da criação de novas empresas ou promoção de novas unidades estratégicas de negócio no tecido empresarial existente e, dessa forma, "colmatar as necessidades reais da região" e apoiar o aparecimento de novos postos de trabalho.



Orçado em 247.514 euros, obteve uma comparticipação do FEDER de 210.387 euros. Além do concurso de ideias, prevê a instalação do Balcão de Atendimento ao Empreendedor, uma Bolsa de Mentores Empresariais e Especialistas Técnicos e, entre outras iniciativas, um Atelier de Inovação. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)