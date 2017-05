PS de Ílhavo arranca com ciclo de debates colaborativos 09 mai 2017, 18:27 A candidatura autárquica do Partido Socialista de Ílhavo agendou para 11 de maio o início a um ciclo de debates colaborativos denominados “Ouvir para Fazer”.



O primeiro encontro temático com a presença do cabeça de lista, Eduardo Conde, será na freguesia da Gafanha da Encarnação, pelas 21:30 (edifício-sede da Junta).



Na segunda-feira, dia 15 de Maio pelas 21h30, será a vez de ir ao encontro da população da Costa Nova, no Cais Criativo.



Segundo a candidatura do PS, as sessões “Ouvir para Fazer” constituem um espaço de debate para o envolvimento da população na elaboração do compromisso eleitoral da candidatura autárquica do Partido Socialista no Município de Ílhavo.



Sérgio Magueta, candidato socailista a presidente da Junta de Freguesia da Gafanha da Encarnação, irá também tomar parte nos encontros.

