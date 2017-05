Os deputados do CDS-PP João Pinho de Almeida e António Carlos Monteiro questionaram o Governo sobre o destino dado à Resolução da AR 157/2016, aprovada por unanimidade a 20 de julho de 2016, que recomenda a alteração do traçado da A32 e da sua ligação à A25.



Numa pergunta enviada ao Ministério do Planeamento e das Infraestruturas, os eleitos querem saber, em concreto, se foram levantadas as condicionantes "que prejudicam gravemente o desenvolvimento de várias freguesias nos concelhos de Albergaria-a-Velha e Oliveira de Azeméis, nomeadamente Branca, Albergaria-a-Velha e Pinheiro da Bemposta".



E também "se o Governo está a proceder à avaliação de um traçado alternativo, articulando com as autarquias locais que se encontram representadas na Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, nomeadamente Sever do Vouga", pedindo um prazo para a apresentação de resultados.



A Resolução da AR 157/2016, que teve origem no Projeto de Resolução 268/XIII/1ª do CDS-PP, recomendava o abandono em definitivo do traçado anteriormente previsto para o prolongamento da A32, tendo em vista a ligação à A25, e a promoção, no mais curto espaço de tempo, da avaliação de um traçado alternativo.