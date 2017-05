Estarreja: Autarquia alarga isenções a coletividades nos equipamentos e transportes municipais 09 mai 2017, 16:42 A Câmara de Estarreja passa a isentar as coletividades em 90% quanto à utilização das instalações municipais e até 80% a utilização de transportes municipais. Com esta medida, "diminuem os valores a suportar pelas coletividades, sempre que necessitarem de recorrer aos equipamentos referidos", refere a edilidade.



Uma ajuda que surge, garante a Câmara, "num quadro de aumento exponencial do apoio às coletividades, com níveis nunca antes alcançados de apoio financeiro (destinado a despesa corrente e investimento".



A proposta de alteração ao valor a assumir por parte das coletividades na utilização de transportes e instalações municipais foi aprovada por unanimidade em reunião de executivo.



No caso das instalações municipais, foi aprovado o aumento do subsídio da Câmara de 80% para 90% do valor tabelado, ou seja, a percentagem do valor a suportar pelos utilizadores passa para metade (de 20% para 10%).



No que se refere aos transportes municipais, a isenção da taxa municipal pode chegar aos 80%. O apoio aumenta em 20% no que diz respeito às coletividades culturais, escolas e IPSS e, no desporto, aos escalões de formação.

