Quinta-feira, 11 de maio, pelas 22:00, os alunos da ART’J – Escola Profissional de Artes Performativas da Jobra vão apresentar um espetáculo onde revisitam compositores de diferentes períodos da História da Música. A entrada é livre.

Local: Café-concerto do Cineteatro Alba

O repertório da noite vai ser interpretado por alunos do Curso Profissional de Instrumentista de Sopro e Percussão, divididos em diferentes formações. O café-concerto tem início com dois solos, de trompa e trombone, sendo interpretadas as obras “Grasshopper”, de Werner Pirchner, e “Improvisation nr.1 fur Posaune Solo”, de Enrique Crespo. Seguem-se dois duos, de flauta e percussão e trompete e percussão. As obras tocadas serão "Rise and Fall", de Nuno Costa, e "Three Lyrics of Edna St. Vicent Millay" for Trumpet and Marimba, de Eric Ewazen, respetivamente.

Ao longo da noite será também apresentado um quarteto constituído por flauta, trompete e percussão. Os quatros músicos, dois na percussão, irão interpretar "Zwei Menuette mit vier Trios" de Franz Schubert, com transcrição feita pelos alunos do quarteto.

O café-concerto vai encerrar com um quinteto de metais, que irá apresentar três obras: “Fanfarre from ´La Peri´”, de Paul Dukas, “Fugue in g Minor”, de Johann Sebastian Bach, e “Wonderful Gershwin”, de Dennis Armitage.