Albergaria-a-Velha e Sever do Vouga reforçam defesas contra incêndios florestais 09 mai 2017, 15:39 Os municípios de Albergaria-a-Velha e Sever do Vouga estão a reforçar as suas defesas contra incêndios florestais, em áreas comuns aos dois concelhos.



O projeto, orçado em cerca de 144 mil euros, é financiado em 85 por cento pelo POSEUR – Programa Operacional de Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos.



"O projeto de Defesa da Floresta Contra Incêndios consiste na abertura de ligações entre faixas de gestão de combustíveis, com cerca de 55 hectares, e a adaptação da rede viária florestal de acesso a pontos de água", refere um comunicado.



Dos trabalhos previstos faz pare o corte de árvores, arranque de cepos de eucaliptos e pinheiros, mas também melhoramento de caminhos rurais, "corrigindo as suas deficiências, procedendo-se igualmente à conservação do piso e manutenção do sistema de drenagem".



As faixas de gestão de combustíveis servem para direcionar o fogo, de forma a proteger pessoas e bens e a minimizar os estragos na floresta.



As áreas onde será implementado este projeto da Rede de Defesa da Floresta Contra Incêndios abrange uma população superior a 15 mil habitantes e corresponde às Freguesias de Ribeira de Fráguas, Albergaria-a-Velha e Valmaior, Silva Escura e Sever do Vouga.

