A Associação de Amigos do Parque da Pateira do Carregal lançou mais um desafio aos populares para fazer o II Tapete em Flor, inserido nas comemorações da Festa da Nossa Senhora das Necessidades.



Os populares foram desafiados de duas formas distintas: arranjar flores e verdes para a realização do tapete ou participar na própria realização do tapete. Ambos os desafios contaram com bastante adesão.



Na apanha das flores participaram pouco mais de meia centena de pessoas de localidades vizinhas, tais como Mamodeiro, Requeixo, Taipa e ainda outras quatro participações mais distantes: Oiã, Fontão, Salreu e Lordelo Vale de Cambra. Este ultimo que é a nossa fonte de inspiração/ignição para termos começado a realização do tapete em flor, pois esta tradição já se repete á largos anos em Setembro na Festa da Nossa Senhora das Dores.



Na realização do tapete onde os mentores das flores são os próprios populares e amigos onde reina a imaginação e a criatividade. A organização não consegue contabilizar os participantes certos na realização do tapete pois todos os populares metem mão a obra, mas estima-se que

participaram entre 25 a 30 pessoas durante cerca de cinco horas.



200 metros deslumbrantes e totalmente mágicos que encheram a Rua da Capela cheio de carinho, cor, alegria e um cheiro formidável.

Só é possível fazer se um tapete com este nível cultural com todos os populares a trabalharem em conjunto e é graças a eles que o tapete tem sido um sucesso.



O grupo também não deixou passar em claro o dia da Mãe, onde criou um espaço muito acolhedor e moderno para todas as mães tirarem fotos com os seus filhos.

Agradecemos a todos os populares, Junta de Freguesia de Requeixo Nossa Senhora de Fátima Nariz, Câmara Municipal de Aveiro e as mordomas da Nossa Senhora das Necessidades que tudo tão bem organizaram.

Esta festa é do povo.



Fica o convite para visitarem o Carregal, o Parque da Pateira do Carregal e a quem não viu o tapete pode visitar o Facebook/PateiradoCarregal

Associação de Amigos do Parque da Pateira do Carregal