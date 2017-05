Catraio deixa plantel para preparar nova época do Beira-Mar 09 mai 2017, 11:49 Diogo Catraio vai ´pendurar as chuteiras´ e assumir funções, muito possivelmente, como diretor desportivo do futebol sénior. O médio defensivo / defesa central integrou a equipa há duas épocas regressando à competição para ajudar os aurinegros na refundação e particiou ativamente na campanha que ditou a promoção. Esta época, perdeu espaço nos titulares. Para já, a comissão administrativa liderada por António Cruz, informa que o jogador deixou ontem de fazer parte do plantel, mas respondeu "afirmativamente" ao desafio do clube para "colaborar no futuro projeto desportivo". Segundo uma nota, "a ideia estava pensada para o final da época, mas valores mais altos se levantaram". A confirmação da presença de Diogo Catraio como diretor desportivo será dada, possivelmente, quando a lista única candidata aos orgãos sociais do Beira-Mar, que é presidida por António cruz, apresentar publicamente o seu programa. As eleições estão agendadas para 20 de maio. O futuro do treinador Augusto Semedo é outro dossiê ainda por fechar. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

