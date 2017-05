Fiscalização de trânsito em Oliveira de Azeméis deteta casal com mais de mil doses de haxixe 08 mai 2017, 18:21 A GNR intercetou um casal transportava ontem na viatura 1045 doses de haxixe.



A detenção ocorreu no âmbito de uma fiscalização aleatória de trânsito no IC2, em Curval.



Os suspeitos estavam ainda posse de duas doses de liamba.



Uma busca domiciliária posterior permitiu apreender mais 96 doses de haxixe, 820 euros em numerário, a viatura ligeira e dois telemóveis.



"s suspeitos, um homem e uma mulher de 25 e 28 anos, foram hoje presentes a interrogatório judicial.



A ação contou com o apoio do Núcleo de Investigação Criminal do Destacamento Territorial de Oliveira de Azeméis.

