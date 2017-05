A comissão concelhia de Aveiro do PCP expressa "solidariedade com a luta dos trabalhadores da Transdev" que iniciaram hoje uma greve às primeiras horas da manhã, já que, "entre outras matérias , são forçados a permanecer disponíveis para a empresa 12 horas por dia, quando são remunerados apenas por oito horas".



Os comunistas lembram que tinham antecipado como consequências da concessão dos transportes em Aveiro "os atrasos sucessivos, a supressão de carreiras sem aviso prévio, o aumento das tarifas e a exploração dos trabalhadores, caindo por terra a tão apregoada solução apresentada pelo executivo PSD/CDS da Câmara Municipal de Aveiro".



Exige, por isso, explicações da edilidade, o que vai ser feito através de requerimento a apresentar na Assembleia da República.



Miguel Viegas, deputado do PCP no Parlamento Europeu, fez parte da delegação do PCP que visitou esta manhã piquete de greve, "saudando os trabalhadores e escutando destes os relatos da pressões e do estipular de serviços mínimos absolutamente abusivos".



No comunicado, o PCP garante que "não deixará de lutar por um transporte colectivo público e de qualidade para o concelho de Aveiro, que se insira numa estratégia de mobilidade que esteja efectivamente ao serviço da população e do desenvolvimento do concelho".