O número de casos de mais tratos na infância sinalizados pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Estarreja desceu em 2016.



De acordo com o relatório anual, regista-se uma diminuição de 20%.



"Ao mesmo tempo que promove os direitos dos menores, a CPCJ alerta a comunidade para uma participação mais ativa", refere um comuncado da autarquia local.



Em 2016, foram acompanhados 168 casos, dos quais 99 foram abertos, 21 reabertos e 48 transitados de 2015. No ano passado foram arquivados 99 processos. Recorde-se que em 2015, foram acompanhadas 201 situações.



Quanto a problemáticas têm crescido nos últimos anos as sinalizações por violência doméstica. Persistem situações de abandono escolar, falta de assiduidade e casos de negligência parental.



A comissão local de Estarreja viu este ano reforçado os seus meios de apoio através da presença de mais um técnico e maior colaboração com outras instituições.



Em 2016, a GNR e os estabelecimentos de ensino foram as entidades que mais sinalizaram situações de risco.



No primeiro trimestre do ano, a CPCJ de Estarreja desenvolveu o projeto “Bem me quer(o), Mal me quer(o)”, de prevenção do abuso sexual junto dos alunos do 2º ano da Escola Padre Donaciano de Abreu Freire, desenvolvendo-se competências pessoais e sociais que permitam identificar situações de abuso e eventuais abusadores e prevenir episódios de abuso sexual.