Um indivíduo de 79 anos que alegadamente tentou matar a sobrinha em Oiã, Oliveira do Bairro, ficou em prisão preventiva.



Segundo refere um comunicado da PJ, o episódio ocorreu na manhã sexta-feira passada quando a mulher, de 20 anos, tentava evitar uma suposta tentativa de suicídio do suspeito.



Os inspetores, chamados pela GNR devido à natureza do crime, chegou ao local "poucos minutos após" a detenção em flagrante delito do presumível autor.



"Na sequência da investigação de imediato desencadeada pela Polícia Judiciária foi possível apurar que os factos criminosos ocorreram quando, aparentemente, o suspeito pretendia atentar contra a própria vida, utilizando uma pistola de calibre 6.35mm", informa a PJ.



"Como tais intentos foram gorados pela pronta intervenção de uma sobrinha, com 20 anos de idade, que também se encontrava em casa no momento, o suspeito ficou enfurecido e apontou-lhe a arma à cabeça, a curta distância, tendo premido o gatilho", lê-se ainda no comunicado.



Segundo a PJ, "o desfecho de tal ato apenas não se revelou fatídico porque a pistola encravou, o que permitiu à jovem fugir e refugiar-se em casa de vizinhos".



A arma de fogo utilizada no crime foi apreendida.