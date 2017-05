Uma mulher de 80 anos, com problemas de alcoolismo, está indiciada por atear fogo a zona florestal em Arrancada do Vouga, Águeda.



A idosa, depois de ouvida pelas autoridades judiciais, ficou obrigada a apresentações periódicas no posto policial da área de residência.



A suspeita, sem antecedentes criminais, foi detida sexta-feira passada pela Polícia Judiciária de Aveiro, no cumprimento de mandado de detenção emitido pelo Ministério Público de Águeda.



Segundo um comnunicado, trata-se da presumível autora de um crime de incêndio florestal ocorrido ao início da tarde do dia 27 do passado mês de abril, em Arrancada do Vouga.



"O incêndio teve início através de chama direta, na abundante vegetação que se encontrava no terreno. Apenas a pronta deteção, por testemunha, do início do fogo permitiu um rápido e eficaz combate do mesmo, fazendo com que não atingisse proporções de relevo, já que se está em presença de uma mancha florestal extensa e com muitas habitações próximas", refere a PJ.



A suspeita não deu conta de "qualquer motivação racional ou explicação plausível para a prática dos factos em investigação", mas a polícia ainda que terão ocorrido "num quadro de alcoolismo, potenciado pela proximidade geográfica da residência da detida ao foco de incêndio".



Nos passados meses de março e de abril do corrente ano a zona de Arrancada do Vouga tem sido atingida por vários incêndios florestais, "encontrando-se já um suspeito sujeito à obrigação de permanência na habitação, após ter sido detido por esta polícia", refere o comunicado da PJ.