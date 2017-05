Greve está a afectar transporte da AveiroBus nas carreiras do princípio da manhã 08 mai 2017, 09:24 O serviço de transportes coletivos da AveiroBus deve sofrer perturbações matinais a partir de hoje devido a uma greve parcial, entres 6 e as 9:00, que é agendada no âmbito de uma jornada de luta nacional dos motoristas. A paralização convocada pelo Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes Rodoviários e Urbanos de Portugal prossegue amanhã e, se não for suspensa, nos dias 18, 19, 25 e 26 de maio. Os motoristas do serviço concessionado pela Câmara de Aveiro alegam que são forçados a permanecer disponíveis para a empresa 12 ou mais horas por dia, mas remunerados apenas por oito horas. Uma comitiva do Bloco de Esquerda liderada pelo candidato do partido à Câmara de Aveiro foi prestar solidariedade aos trabalhadores em greve. "Constamos que a adesão foi muito elevada, na ordem das duas dezenas, com quem estivemos no piquete", informou Nelson Peralta. Os bloquistas denunciaram que na véspera a empresa ilegalmente alterou horários e chamou formadores para preencher vagas, fixando serviços mínimos. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)