Ovar: Município com várias operações nos recursos hídricos em curso 08 mai 2017, 00:02 O presidente da Câmara elogia "a colaboração e articulação" com a Administração da Região Hidrográfica do Centro (ARHC) em vários domínios.



Atualmente, o município tem várias frentes de trabalho envolvendo operações nos recursos hídricos.



Em reunião de executivo recente, o edil lembrou as obras da Barrinha de Esmoriz e o licenciamento de esplanadas no domínio público marítimo.



Com a entrada em atividade de uma draga de maior capacidade, o empreiteiro conta recuperar o atraso dos trabalhos de requalificação ambiental da lagoa. Caso não seja possível de terminar a tempo da época balenar, será feita uma pausa até setembro.



Salvador Malheiro referiu-se também às demolições de antigas casas de pescadores em Esmoriz, num esforço de deslocalização da população da primeira linha de mar. "Um caso de sucesso pela forma como tem decorrido, em total normalidade e consenso, ao contrário de outros locais do país", recordou o autarca.



No que toca às zonas ribeirinhas, a Câmara tem ainda em fase de ajudicação os projetos dos cais da Tijosa e do Bico do Torrão, na Ria de Aveiro.



Aproxima-se, entretanto, o lançamento do concurso para o desassoreamento da Ria de Aveiro, possivelmente ainda antes do Verão, com valor base de 25 milhões de euros Notícias Relaccionadas 25 jan 2017, 16:15 Barrinha de Esmoriz requalificada a tempo do próximo verão Classifique esta notícia: Sem classificação

