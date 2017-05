Aveiro: Candidato do PS defende "comunidades inteligentes", baseadas "na participação, conhecimento e democraticidade" 07 mai 2017, 20:28 Manuel Oliveira de Sousa foi um dos candidatos chamados pela direção nacional para intervir na Convenção Nacional Autárquica 2017, em Lisboa.



O contributo aveirense foi dado num painél temático sobre ambiente coordenado por Luísa Schmidt, investigadoora universitária.



O cabeça-de-lista da candidatura "Todos somos Aveiro" começou por lembrar que "o PS foi determinante" nos seus Governos ao resolver problemas ambientais, como o tratamento de efluentes.



Impõe-se a continuidade dos esforços no sector. "Em 2017, já em pleno século XXI, somos interpelados a cuidar do ambiente com políticas autárquicas inovadoras", defendeu, considerando que falta concretizar objetivos que já deviam estar consolidados na governação dos municípios, por exemplo ao nível do saneamento básico ou tratamento de resíduos.



Mas também avançar com o "reforço da educação e cultura ambiental" nas áreas da recolha seletiva ou reciclagem, bem como "dar continuidade" a modelos assentes nas energias renováveis e irradicação do desperdício.



"O desenvolvimento sustentável implica uma visão de longo prazo, atende às necessidades económicas, sociais e ambientais, e coloca a subsistência dos cidadãos no centro das estratégias de desenvolvimento urbano", defendeu o candidato do PS em Aveiro.



Atingir níveis mais elevados de "qualidade de vida" pressupõe também "comunidades inteligentes", baseadas "na participação, conhecimento e democraticidade", concluiu Manuel Oliveira de Sousa. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

