Meta definida ontem num encontro em Ovar com cerca de uma centena de participantes do distrito.



A coligação PCP-PEV vai aparecer no terreno a "realizar uma campanha de intenso contacto com as populações, contribuir para a elevação do debate político e a resolução dos problemas das populações".



A reunião no município vareiro serviu para "projectar confiança" na "importante batalha para todos os que aspiram a um presente e um futuro melhor para os seus concelhos e para as suas freguesias".



Do encontro saiu aprovada por unanimidade uma resolução que salienta "a marca diferenciadora da CDU face a todas as candidaturas, quer pela obra feita (tanto nos casos em que tem possibilidade de governar, como nos que está em minoria mas incansavelmente defende as populações), quer porque se assume claramente, dando a cara sempre, não se escondendo em arranjinhos palacianos ou pretensas listas de cidadãos independentes".



Jorge Cordeiro, membro do Secretariado do Comité Central do PCP, destacou, justamente, "a importância do trabalho realizado pelos eleitos e activistas da CDU a todos os níveis, sublinhando o seu cariz decisivo no processo de afastamento de PSD e CDS do poder e, simultaneamente, no contributo para a defesa, reposição e conquista de direitos e rendimentos nesta nova fase da vida política - algo que terá muito mais força, assim a CDU consiga nas eleições autárquicas um bom resultado".