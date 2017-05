Um golo apontado de livre direto por Soares, aos 17 m, deu a vitória ao Paivense na receção ao Beira-Mar, a contar para a 30ª jornada da primeira divisão distrital de Aveiro.



A formação visitante até entrou mais acutilante. E dispôs do primeiro lance de perigo, que o extremo Pangaio, novidade nos titulares, não conseguiu aproveitar.

Aos 22m, Bruno Ribeiro, quase surpreendeu o guardião David num cabeceamento largo, com a bola a sair junto à trave.

Um remate de João Paulo, aos 70m, voltou a levar perigo à baliza do Paivense.

Pouco depois, os visitantes desperdiçaram duas ocasiões de golo no mesmo lance. Primeiro aconteceu o cabeceamento de Pirata e, na segunda bola, o remate de Óscar do desviado pelos defesas junto à linha de fundo.

A formação de Castelo de Paiva já não vencia para o campeonato há seis partidas, conseguindo três pontos importantes na luta pela manutenção.



Já os aurinegros somaram a segunda derrota consecutiva, comprometendo a luta pelo segundo lugar (resultados e classificação).

No final da partida, Augusto Semedo, ouvido pela rádio Terra Nova, mostrou-se desalentado com o desfecho. "Tivemos 3 ou 4 excelentes oportunidades e duas grande penalidades favor do Beira-Mar que ficaram por marcar", queixou-se.



"Não estivemos bem em alguns aspectos, principalmente na primeira parte. Mas existem algumas razões, tivemos problemas com queixas físicas, Zamorano ressitiu-se da lesão no menisco, e ausências forçadas, como aconetceu com o Mané", justificou o técnico.

Espinho festeja subida

O Sporting de Espinho confirmou este domingo a subida ao Campeonato de Portugal ao vencer o Oliveira do Bairro, por 3-2.



Ao intervalo, o histórico clube de Espinho perdia por 0-2 mas conseguiu dar a volta ao marcador com golos de Carlos Manuel, de penalty, Carlitos e Lima, este último na derradeira jogada do encontro.