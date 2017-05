A Câmara Municipal de Aveiro apresenta o programa das Comemorações do Feriado Municipal que irão decorrer de 9 a 14 de maio, destacando-se, como habitualmente a Sessão Solene e a tradicional Procissão em Honra de Santa Joana Princesa, padroeira da Cidade uma das procissões mais marcantes a nível nacional, no dia 12 de maio.

O programa arranca no dia 9 com a ação organizada pela Federação Portuguesa de Futebol , em cooperação com a Câmara Municipal de Aveiro, de itinerância nacional Tour Campeões Europeus em Aveiro, no Largo do Rossio onde será exposta e apresentada aos portugueses a Taça de Campeões Europeus conquistada pela nossa Seleção Nacional de Futebol, das 11h00 às 20h00..

No dia 10 terá lugar a Reunião Pública da Câmara Municipal de Aveiro pelas 17h00 no Salão Nobre da Junta de Freguesia de Santa Joana mantendo a opção de realização de Reuniões de Câmara em diferentes locais do Município. No dia 11 terá lugar a Assembleia Jovem Municipal no edifício sede da Assembleia Municipal de Aveiro. Os trabalhos irão decorrer das 9h30 às 16h00 e irão reunir alunos do 9.º ano de escolaridade de Escolas do Município.

No dia 12, Feriado Municipal, haverá a Missa na Sé Catedral de Aveiro pelas 10h00, seguindo-se a Sessão Solene Comemorativa do Feriado Municipal nos Paços do Concelho pelas 11h30, que contará com a uma palestra do Presidente da CIP / Confederação Empresarial de Portugal, António Saraiva. Às 12h30, no Museu de Aveiro | Museu Santa Joana, será inaugurada uma grande exposição De Aveiro para o mundo. Contributos para a Expansão Portuguesa [1400-1800], onde pela primeira vez se evocará a importância decisiva de Aveiro nos Descobrimentos Portugueses. A exposição tem como Comissário o Comandante Rodrigues Pereira, antigo diretor do Museu da Marinha e antigo Capitão do Porto de Aveiro, e ficará patente ao público até 27 de agosto. Pelas 16h00, realiza-se a tradicional Procissão em honra de Santa Joana Princesa.

Ainda no dia 12 terá início o AVEIRO BEER FEST 2017 no Mercado Manuel Firmino. Organizada pelos Cervejeiros da Região de Aveiro, em parceria com a Câmara Municipal, posicionando Aveiro, como sede de um grande evento internacional a nível das cervejas artesanais. Integra a 2.ª edição do concurso Ibeerian Awards Aveiro.

No dia 13 realiza-se a 2º REGATA OLI, um Concurso de Embarcações de Improviso pelas 15h00 no Cais da Fonte Nova. Na tarde deste dia, a partir das 15h30, terá lugar em São Jacinto o SunSet Marginal de São Jacinto com atividades performativas.

Pelas 21h30 o Cais da Fonte Nova recebe o concerto singular de LUÍS REPRESAS com participação da Banda da Quinta do Picado, numa ação patrocinada em exclusivo pela OLI.

No dia 14 pelas 14h30 haverá o “Dança Aveiro” com desfile etnográfico de barco moliceiro entre o Rossio e o Cais da Fonte Nova, seguido de atuação no Anfiteatro do Cais Fonte Nova. O Festival conta com a participação dos seguintes grupos: Grupo Folclórico da Casa do Povo de Cacia, Escola de Etnografia de Cacia, Rancho Folclórico de Nª Sra da Nazaré de Verba, Rancho Folclórico do Baixo Vouga (Eixo), Grupo Folclórico de Esgueira e Rancho Folclórico do Rio Novo do Príncipe (Sarrazola). Nesse dia o Grande Auditório do Centro de Congressos acolhe, pelas 15h00, o 14.º ECADAV Encontro com a Dança de Aveiro, que consiste numa mostra pública de Dança por escolas, associações, ginásios e grupos informais, proporcionando a divulgação do trabalho desenvolvido nesta área em Aveiro.

Integrando também as comemorações do Feriado Municipal 2017, Aveiro recebe o NTM Creoula, um navio de treino de mar, de escola de instrução da Marinha Portuguesa, antigo lugre bacalhoeiro, que ficará atracado no Terminal Sul do Porto de Aveiro, aberto para visitas nos dias 12, 13 e 14 de maio.

Esta é uma honra e uma oportunidade especial ter no Município de Aveiro o NTM Creoula, que surge da cooperação entre a Marinha Portuguesa e a Câmara Municipal de Aveiro.

No dia 13, pelas 16h30 a bordo do NTM Creoula, terá lugar o lançamento do livro editado pela Câmara Municipal, Aveiro e a Expansão Marítima Portuguesa, livro das Atas das 8ªs Jornadas de História Local e Património Documental.