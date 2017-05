O grupo Amop Synergies lançou uma linha de mobiliário urbano destinada a equipar estações de serviço de autocaravanistas.



Este modelo foi criado pelo arquiteto Rafael Fernandes após um desafiado lançado pela Câmara de Águeda, que estreou aquele tipo de equipamento.



O autor procurou "responder a todas as necessidades" dos autocaravanistas "conjugando as soluções num só elemento e num único ponto físico".



Segundo a Amop, que tem sede no concelho aguedense, o equipamento está dotado de grelha de drenagem de águas dos depósitos das autocaravanas, conectada com a rede de esgotos, bem como de condições de despejo das cassetes do wc químico. Existem ainda duas saídas de água e recipientes de armazenamento de lixo.



Ao longo dos últimos anos foram criadas áreas de serviço de autocaravanismo, mas, como refere a empresa, "não cresceram soluções de mobiliário urbano integradas e que permitissem responder globalmente às diversas necessidades", optando-se por "adaptações locais nem sempre homogeneizadas e com uma identidade similar".



A Amop enquanto produtora de mobiliário urbano e privado usou a sua experiência no desenvolvimento de soluções por medida para instalar a sua primeira estação serviço de autocaravanismo.



E pensa já na "incorporação de outras soluções tecnológicas de grande utilidade para os autocaravanistas, assumindo um compromisso responsável de evolução do turismo de hotelaria ao ar livre em Portugal".