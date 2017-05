Ílhavo: Dia Internacional dos Museus 06 mai 2017, 16:22 No âmbito da comemoração dos 80 anos do Museu Marítimo de Ílhavo, o Dia Internacional dos Museus será especial e dirigido a diversos públicos. A programação decorre entre os dias 18 e 20 de maio.



Em destaque estará a abertura de uma magnífica exposição de fotografia de Artur Pastor, intitulada MAR NOSSO. O projecto expositivo e o catálogo resultam de uma parceria com o Arquivo Fotográfico de Lisboa. Os barcos, as artes, os homens e as mulheres do mar compõem imagens inéditas do mar português. Imperdível será também a estreia do projeto de teatro de comunidade "Mar", adaptado do texto homónimo de Miguel Torga, de 1941, e encenado por Alexandre Sampaio. Um workshop de Escrita Criativa Marítima, dirigido pela escritora Filipa Melo, é uma extraordinária oportunidade para que que todos sejamos narradores do mar. E como os museus se definem, sobretudo, pelas suas colecções, também aqui há boas novidades: o MMI passa a dispor de reservas visitáveis e inaugura uma nova Sala das Conchas. Informação aqui Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

