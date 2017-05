Futebol distrital: Beira-Mar ruma ao terreno do Paivense em busca de três pontos 06 mai 2017, 16:03 Zamorano desfalcou novamente o Beira-Mar, depois de problemas físicos sentidos na receção ao Espinho, que terminou com a derrota dos locais por 1-2.



O extremo junta-se a Melo, Ramalho, Castro, Hernâni e Bruno Lopes. Cílio cumpre o segundo de quatro jogos de castigo.



Para a deslocação a Castelo de Paiva estão convocados Samuel, Nuno Lopes, Alex, Alexis, Bruno Ribeiro, Diogo Catraio, João Dias, João Paulo, Jorge, Magno Mané, Manel, Mathieu, Mortágua, Nuno Cruz, Óscar Lopes, Pangaio, Pedro Moreira, Pirata, Quintino.



O Paivense está em 14ª lugar, com 32 pontos, a lutar pela manutenção. Vem de uma derrota em Carregosa, por 1-0. Há seis jogos que não vence para o campeonato (dois empates).



Já os aveirenses procuram regressar às vitórias para não perder a luta pelo segundo lugar. A equipa orientada por Augusto Semedo tem 54 pontos e segue em quinto, com mais três que o Lourosa e a três pontos do São João de Ver e Esmoriz, terceiros classificados (mais informação).



Faltam cinco jornadas para o fim do campeonato da primeira divisão distrital de Aveiro.





