Um pequeno empresário de Aveiro irá pagar menos 10% pelo seguro automóvel relativamente ao que acontece no Norte do País.



Indicação recolhida no âmbito de um estudo recentemente apresentado pelo portal ComparaJá.pt.



As contas apresentadas apontam para um custo inferior em 10% pelo seguro automóvel de danos próprios nos contratos feitos com seguradoras a partir de Aveiro comparativamente ao que acontece com outros empresários mais a Norte.



A plataforma gratuita de comparação de produtos financeiros estima ainda que em Lisboa os mesmos seguros sejam mais caros 6% relativamente ao praticado na zona aveirense.



Para apurar as diferenças no prémio do seguro em função do distrito de circulação, o portal independente analisou a oferta da Allianz, Caravela, NSeguros, Liberty, Lusitania e Tranquilidade, seguradoras que detêm quase metade da quota deste mercado no nosso país.



"As conclusões apontam para uma disparidade de até 452€ no custo anual, sendo Braga e Porto os distritos onde os prémios são mais elevados. É nos Açores que os preços são mais reduzidos", refere um comunicado.



A análise do ComparaJá.pt teve como base uma Renault Kangoo, carro que liderou o top de vendas no segmento dos comerciais ligeiros em 2016, e foi desenvolvida a partir do caso de um pequeno empresário (canalizador) de 45 anos de idade que tem carta há 25 anos e que não registou qualquer sinistro nos últimos cinco anos [consultar informação completa em documento anexo nas galerias relacionadas].