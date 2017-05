Murtosa: Arruamentos do Bunheiro com empreitada extra para repavimentação 05 mai 2017, 21:51 O município da Murtosa assinou o contrato da empreitada de requalificação de arruamentos na freguesia do Bunheiro.



Um investimento de 33.085 euros para melhorar arruamentos "que foram ou estão a ser alvo de intervenção, por parte da empresa Águas da Região de Aveiro (AdRA), no âmbito da empreitada de expansão da rede de saneamento básico".



A empreitada de saneamento, levada a cabo pela AdRA prevê, exclusivamente, a reposição de pavimento nas áreas das valas.



Uma vez que a Câmara Municipal entende que uma intervenção dessa natureza resultaria "numa desqualificação dos arruamentos em causa", foi decidido, com a anuência da AdRA, acordar com a a empresa responsável pela execução da empreitada de saneamento o pagamento de um valor adicional, tendo em vista a reposição integral dos pavimentos. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

