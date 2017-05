Aveiro: Candidato da CDU quer retomar "luta" contra as portagens para aliviar "sobrecarga" de trânsito em Cacia 05 mai 2017, 21:35 Miguel Viegas, cabeça de lista da CDU à Câmara de Aveiro, retomou hoje "a luta" contra as portagens nas antigas Scut, que pretende reavivar na campanha eleitoral para as autárquicas de outubro próximo.



O pretexto foi uma ação de ativistas da coligação PCP-PEV junto de automobilistas no cruzamento que dá acesso à Vulcano, em Cacia, para "colocar em evidência os problemas de trânsito na EN109" causados pelo tráfego automóvel em fuga aos pórticos da A25.



Apesar de impossibilitado de se juntar ao grupo, por ter ficado retido no comboio em Coimbra, devido a um problema na linha do Norte, o atual eurodeputado alertou para "a velha questão da sobrecarga" de trânsito entre Anjeja e Aveiro.



"Isto tem causado um impacto negativo, desde logo, na qualidade de vida das pessoas, em especial de quem vive em Cacia, Depois, na questão mais geral das portagens, continuamos a achar que aquele troço da A25 não tem nenhuma razão de existir com pagamento", disse Miguel Viegas.



"Para nós, a questão não morreu, foram apresentadas resoluções na Assembleia da República, a reivindicação continua atual e justa. É preciso mobilizar as pessoas para abolição das portagens, uma vez que não existem alternativas", insistiu o candidato à Câmara.



"A A25 foi feita sobre o IP5, trata-se de um monopólio, não tem razão de existir", declarou ainda Miguel Viegas, esperando que as eleições autárquicas possam colocar o assunto novamente na ordem do dia para "desta vez encontrar os consensos necessários".

