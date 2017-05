Bloco de Esquerda pede investimento no canil intermunicipal das Terras de Santa Maria 05 mai 2017, 18:36 O Bloco de Esquerda visitou o canil intermunicipal da Associação de Municípios das Terras de Santa Maria, localizado na freguesia de Ossela, concelho de Oliveira de Azeméis.



O equipamento, inaugurado em março de 2008, serve os municípios de Arouca, Espinho, Oliveira de Azeméis, S João da Madeira, Santa Maria da Feira e Vale de Cambra.



"Nesta visita foi possível perceber que o canil se encontra sobrelotado e que é necessário que tanto o canil como os municípios invistam mais em respostas como a esterilização e adoção de animais, que ainda são muito insuficientes", refere um comunicado.



Segundo o Bloco,"qualquer animal que seja adotado no canil intermunicipal sai já com a vacina anti-rábica, a colocação de microchip e o desparasitante interno, mas ainda não sai esterilizado porque o canil ainda não está a garantir esse procedimento cirúrgico a todos os animais. Este é, como facilmente se percebe, um problema porque não permite o controlo populacional e pode levar a mais abandono e mais animais errantes no futuro".



Desde a entrada em funcionamento deram entrada 12075 animais, tendo sido adotados apenas 3643 (cerca de 30%), uma percentagem que não se alterou nos últimos anos. Nos últimos 3 anos tem havido um aumento de entrada de animais (sempre acima das 1400 por ano) e no ano de 2016 as adoções desceram em relação aos anos anteriores. Em 2016, foram adotados 420 animais para 1437 entradas registadas (29%), sendo que uma percentagem muito significativa destas adoções (cerca de metade) são adoções na Holanda.



"O canil tem em permanência cerca de 170 cães e encontra-se sobrelotado, pelo que não está a receber mais animais nem está a atender às solicitações dos municípios. Falta-lhe ainda instalações fundamentais como locais para colocação de animais em isolamento", alerta o Bloco para quem é "fundamental que se proceda a um investimento significativo". Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

