Prisão suspensa para homem que usou perfis falsos na Internet para coagir sexualmente rapariga de 17 anos 06 mar 2017, 16:05 Um indivíduo foi condenado, esta tarde, no Tribunal de Aveiro, a dois anos e 10 meses de prisão, suspensa, por crimes de coação sexual (1), coação simples (1) e coação agravada na forma tentada (1). A vítima, uma rapariga de 17 anos à data dos factos, em 2014, foi persuadida pelo arguido, que usava perfis falsos em redes sociais da Internet, para atos e conversas de cariz sexual. A partir de determinada altura, o homem, mais velho, ao enfrentar resistências em alcançar os seus intentos, passou a chantagear a rapariga de forma "altamente intimidatória", ameaçando divulgar imagens comprometedoras e inclusivamente a identidade publicamente. O arguido remeteu-se ao silêncio sobre as acusações e a defesa alegou que amigos utilizavam o computador e outros meios informáticos que a Polícia Judiciária apreendeu. Algo que o tribunal considerou "altamente improvável" atendendo a algumas das circunstâncias em causa, nomeadamente os períodos prolongados e o local (quarto da residência). "É uma pessoa mais velha e experiente, usou do anonimato, confiando, assim, que não seria descoberto, com premeditação, para assustar a ofendida", notou a juíza do processo. O arguido, que beneficou apenas de não ter antecedentes criminais, ficou obrigado a entregar mil euros ao centro social e paroquial da Vera Cruz. O homem foi ainda condenado por posse de arma proibida, no caso um silenciador, ao pagamendo de uma multa de 900 euros. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

