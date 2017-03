ASAE detetou abate clandestino de animais em Oiã 06 mar 2017, 11:39 A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica fez duas detenções no concelho de Oliveira do Bairro por abate ilegal de animais. A ocorrência remonta ao final do passado mês, na freguesia de Oiã. Segundo a ASAE, foi instaurado um processo-crime com duas detenções por abate clandestino. Na altura, os inspetores que procederam à fiscalização apreenderam no local 24 carcaças de leitões. De acordo com a ASAE, tratava-se de um estabelecimento assador não licenciado. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

