O Conselho Diocesano de Pastoral de Aveiro manifestou-se preocupado com a inexistência de um espaço para os movimentos da Igreja.



Segundo a última edição do jornal Correio do Vouga, urge encontrar alternativa ao antigo centro de ação pastoral, na Rua José Estêvão.



Atualmente, as necessidades dos grupos e serviços são satisfeitas com cedências casuísticas de salas em outros edifícios, nomeadamente Centro Universitário de Fé e Cultura, Câmara Eclesiástica ou seminário "sempre com limitações" de horários.



De acordo com o jornal Correio do Vouga, o Bispo de Aveiro reconheceu que este problema da Diocese já se arrasta "há demasiado tempo" sem solução definitva.



No encontro do Conselho Diocesano da Pastoral, um orgão de aconselhamento, D. António Moiteiro adiantou que existe possibilidade de reconverter uma das alas do seminário para acolher os serviços sem espaços próprios.