Clube de Produtores do Continente visita Plataforma da Alta Pressão da UA 05 mar 2017, 19:48 Cerca de 20 empresas nacionais que são membros do Clube de Produtores do Continente visitaram a Universidade de Aveiro (UA), para contactarem com avanços da investigação da UA na área da alta pressão e com os serviços disponíveis na Plataforma Tecnológica Multidisciplinar de Alta Pressão. Os produtores, durante a visita, ouviram falar nas tendências do mercado, de novos produtos a nível nacional e internacional, testaram alguns produtos processados a alta pressão e confirmaram como esta nova tecnologia é, cada vez mais, o futuro na conservação dos alimentos (ler artigo). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

