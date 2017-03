O Gafanha sofreu uma derrota caseira comprometedora por 0-1 na receção ao Salgueiros a contar para a quarta jornada da fase de subida (zona Norte) do Campeonato de Portugal.



Os visitantes apontaram o único golo aos 83 minutos, por Tiago Silva, na conversão de uma grande penalidade muito contestada pela formação da local.



A partida ficou marcada no capítulo disciplinar por uma ´chuva´ de cartões.



O áribtro expulsou três jogadores, todos na primeira parte.



O avançado salgueirista Jorge Gonçaves viu vermelho por agressão aos 35m.



Maurício (vermelho direto, por falta) e Freitas (duplo amarelo), respetivamente, aos 41 e aos 43 minutos, deixaram o Gafanha reduzido a nove.



Os locais estiveram mais dominadores na primeira parte. A melhor oportunidade de golo da primeira parte pertenceu, de resto, a Tiago Jogo, quando desferiu um remate fora da área que foi devolvido pela trave.



Depois do intervalo, o Salgueiros beneficiou da ´manta´ mais curta do Gafanha que, além do critério disciplinar do árbitro na amostragem de sucessivos amarelos, queixou-se também de uma grande penalidade inexistente.

Com a segunda vitória, o Salgueiros somou seis pontos e reparte o quatro lugar com Lusitano.



O Gafanha é penúltimo, com quatro pontos.

O Merelinense venceu em casa a Oliveirense por 1-0 e assumiu a liderança, isolado, com 10 pontos (mais informação).