´Águias´ saíram da ´feira´ com a liderança no bolso (Sapo Desporto) 04 mar 2017, 23:04 O Benfica venceu este sábado o Feirense por 1-0, em jogo a contar para a 24ª jornada do campeonato nacional, e regressou à liderança da prova com mais um ponto do que o FC Porto. Um golo de Pizzi no final da primeira parte garantiu o triunfo tangencial aos ´encarnados´ (ler artigo). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

