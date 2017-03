Aveiro / Teatro: "O Castelo Assombrado" no palco do CETA 04 mar 2017, 22:19 O CETA acolhe a peça "O Castelo Assombrado", uma produção ArteRiso, com apresentações nos dias 11 e 12 março, às 16:00.



Reservas: info@cetateatro.pt ou 924469484



Sinopse:



Uma aldeia, outrora colorida e bonita, foi alvo de um assalto. Da noite para o dia, todas as suas cores desapareceram. As árvores, o céu, as casas, os montes e o mar tornaram-se cinzentos. A aldeia passou a ser conhecida pela Aldeia Cinzenta e os seus habitantes, tristes, deixaram de sorrir.

O gang das Zirolinas, defensor dos fracos e oprimidos, entra em acção para capturar o ladrão das cores e devolver a alegria à Aldeia Cinzenta. Zirolina Zero, Zirolina Um e Zirolina Dois, cavalgam a toda a velocidade pela floresta, montadas nos seus cavalos Eclipse, Bonifácio e Zacarias. A missão de que estão incumbidas é um grande desafio, mas acreditam que vão conseguir cumpri-la. Acontece, que no meio da floresta, se perdem junto a um castelo abandonado. No chão, encontram pedaços de cores e uma ideia as surpreende: “Será aqui, o esconderijo do Ladrão das cores? Zirolinas! En garde!”

Mas um castelo abandonado, só pode estar assombrado…



Ficha técnica:



Texto e encenação – Graça Amaral

Zirolina Zero e Fantasma Branco – Catherine Oliveira

Zirolina Um e Rato Jójó – Graça Amaral

Zirolina Dois e Girafa Mimi – Liliana Caetano

Fantoches e adereços: Catherine Oliveira, Graça Amaral, Liliana Caetano, Luís Cerqueira

Cenografia – João Amilcar

Música original e sonoplastia – Luís Cerqueira

Cartaz – Daniela Cardoso

Produção - ArteRiso



CETA

Rua das Tomásias 14-16

