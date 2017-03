Futebol distrital: Beira-Mar em Romariz para vingar eliminação da Taça e manter a luta pelos lugares cimeiros do campeonato 04 mar 2017, 19:45 O Beira-Mar regressa este domingo a Romariz para tentar a quarta vitória consecutiva para o campeonato da primeira divisão e não ´baixar a guarda´ na luta pelos lugares cimeiros.



A formação aveirense segue em terceiro lugar, com 42 pontos. Espinho e Esmoriz lideram, com 46 pontos [mais informação].



A anterior deslocação a terras da Feira correu mal para o Beira-Mar, que foi eliminado da Taça de Portugal nas grandes penalidades.



O treinador aurinegro espera um desfecho diferente desta vez. "Os jogos servem sempre para tirar ilações, mesmo aqueles que correm de feição, para que possamos melhorar a cada dia. É dessa forma que se está num projeto construtivo, onde queremos participar. Não pretendemos apagar nada mas sim acrescentar melhorias ao que já se conseguiu", referiu.



Para Augusto Semedo o jogo em Romariz é o mais importante da época "porque é o próximo". É com esse estado de espírito que a equipa entrará sempre campo. "Cada jogo tem a sua dificuldade, sabendo nós que o grupo deve sustentar os seus créditos no trabalho diário - o que tem acontecido", disse.



O Beira-Mar passou a contar esta semana com mais um jogador, o médio Mathieu, ex-Mourisquense. "Neste plantel não há reforços, há sim jogadores com diferentes características, capazes de proporcionarem diferentes soluções, ao serviço supremo do interesse coletivo", explcou.



Manel, Mané, Alexis e Bruno Lopes estão impedidos de dar contributo à equipa.



