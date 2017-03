Estarreja: Lar da Associação Quinta do Rezende com arranjos orçados em 120 mil euros 04 mar 2017, 17:08 O município de Estarreja vai apoiar com 90 mil euros uma das principais obras sociais da freguesia de Pardilhó.



Subsídio a atribuir à Associação Quinta do Rezende, no âmbito de um protocolo aprovado em recente reunião de executivo para melhoramento das instalações.



A instituição privada de solidariedade social fundada em 1994 tem a funcionar no seu complexo um lar de terceira idade inaugurado em 2006, atualmente com 44 utentes.



A direção pediu ajuda financeira à autarquia para fazer obras de restauro e outros arranjos, nomeadamente em termos de segurança e bem estar, orçamentados em quase 120 mil euros.



A candidatura beneficiará de 90 mil euros de comparticipação autárquica. A presidência do executivo justifica o apoio lembrando que a coesão social é um dos eixos estratégicos do mandato. Além disso, trata-se de uma instituição que desempenha um papel "absolutamente fundamental para a melhoria da qualidade de vida".

